Mort de Seydina Mouhamed Diop : la police livre sa version des faits

Après la mort du jeune sEydina Mouhamed Diop à Pikine, évènement dans lequel la police est mise en cause. Le bureau des relations publique de l'institution sécuritaire a livré sa version des faits. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, il est à constater d'après la note de la police. Tout est parti d'une information faisant état "d'un groupe de jeunes qui s'adonnait à la consommation de drogue dans une maison à Pikine sis à Darou". Aussitôt, des agents de la police vont rappliquer sur les lieux. Après avoir incliné leurs identités pour procéder à l'interpellation des personnes incriminées, ils se sont vus opposés une farouche résistance. C'est alors, renseigne toujours la police qu'il "s'en est suivie une bagarre avant que les fonctionnaires de police ne réussissent à maîtriser deux d'entre eux. L'autre membre de la bande, bien connu des services de police pour des faits similaires à réussi à s'enfuir".



Ainsi, renseigne toujours le communiqué, " au moment de leur conduite au commissariat, à hauteur de "Bountou Pikine" un groupe de d'individus s'est attaqué au véhicule de police pour tenter en vain de libérer les personnes interpellées".

Selon toujours, le bureau des relations publiques de la police, après en avoir exprimé le besoin, les mises en cause ont été consultés par un médecin. Ce dernier avait requis qu'ils soient "transférés au centre de santé Dominique".



Sur ce, après les premiers soins, " le médecin traitant a requis le transfèrement du nommé Seydina Mouhamed Diop qui présentait des problèmes respiratoires. Avec l'appui des sapeurs-pompiers, ce dernier a été acheminé et admis à l'hôpital principal de Dakar où son décès est survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2024".



A cet effet, pour éclairer sur la circonstance du décès de Mouhamed Diop "l'enquête est confiée à la division des investigations criminelles (DIC)",, a fait savoir la police.