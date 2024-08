Mort de l’opposant Berhane Abrehe en Érythrée: «Il avait choisi de défier l'élite corrompue du pays»

En Érythrée, l'ancien ministre des Finances, Berhane Abrehe, est mort en début de semaine en prison, sans jamais avoir été jugé. Agé de 78 ans, il avait été arrêté en septembre 2018 après la publication d'un livre critique du régime d'Issayas Afewerki.



Depuis, sa famille n'avait plus aucun contact avec lui et n'a jamais su où il se trouvait exactement. Son neveu, Solomon Habtom, installé aux États-Unis, considère qu'il est un symbole de la lutte pour la paix et la démocratie dans ce pays d’Afrique de l’Est.



« Il représente aussi toutes les autres personnes emprisonnées, certaines depuis plus de 30 ans »

« Lorsqu'il a vu la corruption des politiques, la cupidité, tous les défis et les problèmes à l'intérieur du pays, alors il a choisi de défier l'élite corrompue de l'Érythrée, affirme-t-il au micro de Guilhem Fabry.



Ce qu'il a fait, c'est demander un débat au Président, un débat national devant la société, pour parler de justice, de gouvernance et il a demandé au Président de démissionner. C'est tout ce qu'il a fait, et je suis fier de lui ».



Solomon Habtom insiste : « Il est resté en prison pendant 6 ans sans aucune procédure légale, mais il représente aussi toutes les autres personnes emprisonnées, certaines depuis plus de 30 ans, alors qu'elles n'ont jamais été accusées de quoi que ce soit. Mais, malheureusement, c'est le système de gouvernance en Érythrée : les dirigeants sont médiocres, ils ont détruit le pays. »



Le neveu de Berhane Abrehe conclut, au sujet de ce dernier : « Il voulait que son pays change. Il est un symbole de résistance, un symbole de courage. Il ne pouvait pas rester silencieux et c'est ce que les Africains doivent apprendre de lui. »



L'Érythrée est dirigée d'une main de fer par Issayas Afewerki depuis sa déclaration d'indépendance de l'Éthiopie en 1993 à la suite de trois décennies de guerre. L'Érythrée, l'un des pays les plus fermés et répressifs au monde, occupe le bas des classements mondiaux sur la liberté de la presse, les droits humains, les libertés civiles ou le développement économique.