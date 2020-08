Mort de la famille Kane à Tivaouane: la conférence de presse du procureur annulée

Attendue ce mardi matin, la conférence de presse du procureur près le tribunal de Grande instance de Tivaouane, dans la région de Thiès, est finalement annulée. La raison, le procureur qui devait se prononcer sur l’affaire de l’homme retrouvé mort avec son épouse et sa fille, dit attendre le rapport de l’enquête de la police scientifique.



En plus de cela, les corps des trois victimes doivent être transférés à Dakar ce même jour pour les besoins d’autopsie.



Selon la Rfm qui donne l'information, les familles des victimes s’impatientent. Elles désirent récupérer les corps afin de procéder à l’enterrement. Cheikht Tidiane Kane, homonyme du défunt marié déclare « Il s’est trouvé qu’actuellement, au stade de l’enquête, on ne peut pas récupérer les trois corps parce qu’on doit les transporter à Dakar pour les besoins de l’autopsie », se désole-t-il.