Mort de quatre talibés à Thiénaba Kadior : une cinquième victime en réanimation

Le village de Thiénaba Kadior, situé dans le département de Kébémer, est plongé dans l’émoi après le décès de quatre talibés dans des circonstances troubles. D’après la RFM, la première victime a déjà été inhumée, tandis que les trois autres corps ont été transférés à Dakar pour autopsie. Un cinquième talibé, dans un état critique, est actuellement en réanimation dans un hôpital de la capitale.



Selon des informations, les enfants auraient consommé les fruits d’une plante locale, ce qui pourrait être à l’origine de cette tragédie. Le maître coranique a été interpellé et placé en garde à vue.



Le quotidien L’Observateur, dans sa parution de ce mercredi, précise que le drame a débuté la semaine dernière avec la mort de Pape Ndiassé Mbengue. Son corps avait été rapidement remis à ses proches pour inhumation à Dara Diakhour.



Le dimanche suivant, plusieurs talibés ont commencé à se plaindre de violents maux de ventre. Parmi eux, Fallou Fall, un garçon de 11 ans originaire de la Gambie, est décédé avant son évacuation, victime de vomissements persistants. Un autre, Cheikh Oumar Guèye, également âgé de 11 ans et originaire de Joal, a succombé dans des conditions similaires, toujours avant d’être pris en charge par les secours.



Quant au quatrième enfant, Modou Dièye, il a été admis aux urgences de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où son décès a été constaté quelques heures plus tard.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette série de morts tragiques.