Mouhamadou Lamine Badji devient nouveau secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Sonatel

C’est officiel ! Le secrétaire général sortant du syndicat des travailleurs de la Sonatel, a passé le témoin à son successeur, Mouhamadou Lamine Badji. Le secrétaire sortant éprouve un sentiment de fierté des 8 années passées à la tête du syndicat.



" C'est un sentiment de fierté parce que ça fait pratiquement 8 ans que je suis à la tête syndicat des travailleurs de Sonatel. Je suis à mon deuxième et dernier mandat. Par le billet d'un vote électronique, les militants, chez nous, c'est les militants de base qui votent pour l'élection de leur secrétaire général avant le Congrès. Donc le vote a plébiscité Mouhamadou Lamine Badji pour devenir secrétaire général à partir de ce 8eme Congrès ordinaire des syndicats des travailleurs de Sonatel", a déclaré Babacar Sarr.



Il trouve son bilan réconfortant à la tête du syndicat des travailleurs de la Sonatel. " C'est un syndicat très performant, qui a pu avoir des acquis en matière de rémunération. Il y a plus de deux fois ou trois fois d'augmentation de salaire de plus de 10% du salaire de base. De 15 à 25% des indemnités et prime des salariés de Sonatel. Le prêt Tabaski transformé en une prime religieuse qui est aujourd'hui de 200 mille FCFA et la prime scolaire, qui est à plus de 300 mille FCFA", a-t-il rappelé.



"Pour faire le bilan des deux mandats (2012 à 2021), nous avons engrangé au nom des salariés plus d'une trentaine de milliards", a ajouté Babacar Sarr.



Il a soutenu que le syndicat des travailleurs de la Sonatel a été nominé en 2018 comme le syndicat le plus performant au sein de la central syndical CNTS.



Babacar Sarr soutient le secrétaire général entrant. D'après lui, son successeur est bien imprégné de l'entreprise et des aspirations des salariés. "Nous sommes sûr qu'il va bien mener le bateau de notre syndicat national des salariés de la Sonatel".



Son successeur à la tête du syndicat a indiqué qu'il a un défi à relever et des missions à mener." On a beaucoup de soucis avec le partenaire stratégique avec Orange, qui se transforme en "assassin stratégique" et parfois sous l'inertie de nos États. Je pense que c'est notre premier défi qu'on aura à relever. On n’aura pas à le relever pour les "sonateliens" seulement. On n’aura pas le relever pour le syndicat seulement. On aura à le relever pour le pays et pour la nation. C'est un défi qui concerne tous les sénégalais, tous les africains. Nous ne ferons preuve d'aucune faiblesse".



Le nouvel entrant a remercié et a rendu un vibrant hommage au sortant, qui selon lui, a du mérite pour avoir été son secrétaire chargé des revendications. " Il peut être fier de son bilan, il nous revient aussi de faire plus que lui parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est l'aspiration et la confiance des travailleurs", a-t-il confié.