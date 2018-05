Mouhammed Boun Abdallah Dionne : «Ce protocole signé est un nouveau départ»

Le Premier ministre, dans une réunion tenue au niveau du primature avec les secrétaires généraux du Cusems, saems,senelas, parents d’élèves et des représen tants de la société civile a signé dans la nui t du lundi au mardi, le protocole d’accord mettant fin au mouvement social observé dans le secteur de l’éducation et de la formation depuis quelques temps.



«Au total, nous avons eu à travailler sur un protocole qui traite toutes les questions relatives au système éducatif de notre pays. Le premier point ayant fait l’objet d’accord c’est le guichet unique, la lenteur administrative, la dématérialisation des procédures. Qui dit lenteur administrative dit rappel. Sur le paiement de ces rappels, le chef de l’Etat a décidé à mettre en place un système pour permettre de résorber la dette des rappels. Le troisième point ayant fait l’objet d’accord c’est la matérialisation sur le papier de la décision de la revalorisation de l’indemnité de logement. Le protocole est signé et je pense qu’aujourd’hui, les organisations syndicales ont bien compris qu’il s’agissait d’un nouveau départ », a indiqué le Premier ministre au sortir de la réunion.



Il ajoute que toutes les mesures prises par le Président vendredi dernier ont été respectées notamment «la revalorisation de la fonction enseignante, le relèvement de l’indemnité de logement qui était de 60 000 francs CFA à 100 000 francs CFA par an et par enseignant et la mise en place d’un guichet unique».



Mouhammed Boun Abdallah Dione de conclure « Le Président nous avait instruit de placer le niveau de suivi, j’allais dire le monitoring stratégique au niveau du Premier ministre. Désormais, au niveau du Premier ministre, tous les trois mois se tiendra une plénière avec l’ensemble des acteurs du système éducatif de notre pays. Mais également les réunions sectorielles mensuelles vont continuer à se tenir pour le suivi quotidien des points d’accords qui ont été notés aujourd’hui et ça se fera au niveau ministériel ».