Moussa Bala Fofana : "la ville de Touba sera prise en compte dans le cadre d'un programme national d'accès à la propriété"

La ville religieuse de Touba sera bien prise en compte dans le cadre de la mise œuvre du Programme national d’accès à la propriété en vue de faire face à son urbanisation.



Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, en a fait l'annonce, ce mercredi, à Touba.



« On est en train de travailler sur un programme national d’accès à la propriété et pour un cadre urbain rénové. Et Touba aura la part qu’elle mérite dans ce projet pour répondre aux besoins des populations de la cité religieuse en matière de logement et d’urbanisation », a-t-il affirmé à l'APS.



Le ministre s’exprimait en prélude de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko auprès du khalife général des mourides, à l'occasion de la 130e édition du grand Magal de Touba, prévu ce vendredi, et qui commémore le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927).



Moussa Bala Fofana a soutenu que « l'objectif visé est de travailler sur un projet avec un nouveau quartier ou une zone d’extension pour offrir un excellent cadre de vie aux habitants de Touba, avec toutes les commodités liées à l’assainissement et à l’urbanisation ».



Selon lui, cela va contribuer à « contenir l’urbanisation galopante qui est un phénomène assez présent à Touba avec son lot de problèmes ».



Moussa Bala Fofana a assuré que le « gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner la cité religieuse pour améliorer l’hygiène publique et son cadre de vie ».



Il s'est en outre réjouit de l’organisation et l’esprit patriotique qui prévaut au sein des habitants de Touba dans la gestion du cadre de vie, faisant notamment référence à leur implication ‘’remarquable’’ lors de la dernière journée nationale de l’arbre, lancée officielle le 4 août dernier dans la ville, par le président la République, Bassirou Diomaye Faye.