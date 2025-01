Moussa Bocar Thiam à Ousmane Sonko : "Farba Ngom n'ira pas en prison"

Lors d’un meeting de soutien organisé ce jeudi 23 janvier à Agnam, l’ancien ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam, a fermement pris position contre l’éventualité d’une incarcération de Farba Ngom. S’adressant à ses partisans, Me Thiam a affirmé que l'homme d'affaires et homme politique ne sera pas emprisonné, tout en réaffirmant son engagement à le défendre face aux accusations qui pèsent sur lui.



Ousmane Sonko, est actuellement accusé par ses adversaires de vouloir envoyer en prison ses adversaires politiques, et en particulier Farba Ngom. Lors du rassemblement, Me Thiam a exprimé sa solidarité avec ce dernier, soulignant son rôle fondamental pour le Fouta et insistant sur le fait que les Sénégalais doivent être conscients de son importance. "Nous allons défendre Farba Ngom, nous ferons tout pour lui", a-t-il assuré devant une foule enthousiaste.



Dans la même dynamique, l’ancien ministre a exprimé son soutien à d’autres personnalités politiques, telles qu’Abou Diallo, Moussa Sow et Moustapha Diakhaté, qu'il considère comme des prisonniers politiques. Ces déclarations montrent une solidarité claire avec ceux qu’il perçoit comme victimes d'une répression politique.



De son côté, Farba Ngom a réagi à cette situation en exprimant son calme et sa foi. "Je m'en remets à Dieu", a-t-il déclaré, manifestant ainsi une attitude résolue face aux turbulences politiques qui l’entourent.