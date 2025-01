Moussa Bocar Thiam : « celui qui s’attaque à Farba Ngom, s’attaque à l’Apr, s’attaque aux Fouta dans sa chair »

Les responsables, militants, sympathisant de l'APR et de l'honorable député Farba Ngom ont décidé de témoigner leur soutien et leur solidarité indéfectible à l’honorable député Farba Ngom qui fait actuellement face à une situation qui risque de lui coûter son poste de député à l’Assemblée nationale. Face à la presse ce jeudi 15 janvier pour dénoncer « les dérives du Premier ministre Ousmane Sonko » à l’encontre du député de Takku Wallu Farba Ngom, maître Moussa Bocar Thiam a laissé entendre que « l'Etat exécute la volante de Ousmane Sonko qui a publiquement dit lors des élections législatives que Farba NGOM ne participera plus à aucune élection ».



Moussa Bocar Thiam, qui a dénoncé une machination politique « par l'enclenchement de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Farba NGOM » a soutenu que l'acharnement contre un digne fils du Fouta ne passera pas. « Farba NGOM est notre fierté de par son amour démesuré pour le Fouta, son utilité pour le Fouta et sa détermination à développer le Fouta. Nous n'accepterons jamais qu'un régime qui est dans l'indifférence totale pour cette région du Sénégal, élimine l'un de ses rares fils utiles à tous », a -t-il lancé.



Poursuivant, Moussa Bocar Thiam ancien ministre de la communication sous Macky Sall a tenu à rappeler que « Farba n'a jamais bénéficié de l'argent public, parce que, n'ayant jamais concouru aux marchés publics et surtout, il n'a jamais eu une nomination ».



A cet effet, l’ancien ministre a invité les sénégalais à combattre l'injustice, le mensonge et la manipulation, à lutter pour la préservation de la démocratie, de la justice et du respect des droits de tout citoyen, d'appeler le pouvoir à la retenue et à l'arrêt du harcèlement à l'encontre des opposants. Et surtout de tout mettre en œuvre pour défendre l'honorable député Farba et toute autre victime des manigances de ce régime visant à museler l'opposition.



Car dit -il : « celui qui s'attaque à Farba, s'attaque à l'Apr, au Sénégal et au Fouta dans sa chair ».