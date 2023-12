Moussa Niang de la Coalition « Geum Sa Bopp » fait des révélations sur les supposés diamants du Sénégal

Le supposé permis d'exploitation de diamants qui a valu à Me Moussa Diop une garde à vue, continue d'alimenter le débat. Mais pour Moussa Niang, membre du pôle communication de la Coalition « Geum Sa Bopp », « c'est l'administration sénégalaise qui a été la première à sortir un rapport attestant qu'il y a des traces de diamants dans le pays ». Pour rappel, Me Moussa Diop, candidat à l’élection présidentielle, est poursuivi pour ses déclarations à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant "le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye".

Aminata Bane (stagiaire)

