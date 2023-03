Moussa Taye après la sortie d'Ismaëla M. Fall sur l'amnistie : "Vous n’hésitez point à dire une contre-vérité"

Dans l’émission Objection de Sud FM de ce dimanche, le ministre de la Justice Ismaela Madior Fall, parlant de l’amnistie dit qu’il faut « une manifestation d’intérêt ». Autrement dit, il faut que les personnes visées par la loi d’amnistie soient demandeurs. Ce que réfute Moussa Taye, le conseiller politique et non moins porte-parole du leader de Taxawu Senegaal, Khalifa Ababacar Sall. Comme pour lui rappeler ces cours de droit, M. Taye de déclarer : "On ne légifère ni pour quelqu’un ni contre quelqu’un".



"L’amnistie est une loi. Une loi, par définition, a une portée générale et un caractère impersonnel. On ne légifère ni pour quelqu’un ni contre quelqu’un. D’ailleurs, la loi d’amnistie vise des faits et non des personnes. Pourquoi donc parler de « manifestation d’intérêt » ?", s'est questionné le porte-parole de l'ancien maire de Dakar.



Sans mettre de gants, Moussa Taye accuse le ministre de vouloir "simplement à semer le doute dans l’opinion publique". Et pour cela, regrette-t-il, " vous n’hésitez point à dire une contre-vérité. C’est vraiment dommage pour un éminent juriste".



Avant de conclure par ces mots : "Triste destin politique que le vôtre !"