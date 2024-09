Moussa Tine suspend ses fonctions de président de Pencoo

Moussa Tine, président de Pencoo, annonce sa décision de suspendre ses responsabilités au sein du parti. Dans un message adressé à ses camarades, Moussa Tine exprime sa gratitude pour le soutien reçu durant 15 ans. Il reconnaît que ses choix de compagnonnage n'ont pas été bénéfiques pour le parti et, en conséquence, il décide de suspendre ses fonctions de président de Pencoo jusqu'au prochain congrès. Le juriste précise que le secrétaire exécutif national prendra en charge l'intérim, en attendant que le congrès se prononce sur son avenir ou sur celui d'un autre candidat pour diriger le parti.



Voici l’intégralité de son message :



Salam cher camarade,



Je vous remercie tous pour la confiance que vous n'avez cessé de me renouveler durant ces 15 dernières années. Visiblement, mes choix de compagnonnage n'ont pas été bénéfiques pour le parti. Il est de mon devoir d'en assumer la responsabilité.



À partir de ce jour, je suspends mes responsabilités de président de Pencoo jusqu'au prochain congrès. Le secrétaire exécutif national pourra assurer l'intérim jusqu'à ce que le congrès du Parti décide de me renouveler sa confiance ou choisisse un autre camarade pour conduire les destinées de notre formation politique.



Cordialement et merci à tous.