Moussa Wagué va jouer la LDC avec le Barça

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier, l’international sénégalais Moussa Wagué a séduit son monde avec la réserve du club catalan et le latéral droit a été promu en équipe A pour la seconde moitié de saison, renseigne le site catalan



Conséquence : alors qu’il était absent de la liste des joueurs inscrits pour la phase de groupes de la Ligue des champions, le Lion de 20 ans fait son apparition sur la liste pour les matchs à élimination directe de la C1, en compagnie du Ghanéen Kevin-Prince Boateng, recruté cet hiver. Pour rappel, le Barça affrontera Lyon les 19 février et 13 mars prochains en 8es de finale. L’occasion pour Wagué de faire ses grands débuts dans la compétition ?





❗ Official: Barça's squad list for the Champions League.



IN: Jeison Murillo, Kevin-Prince Boateng, Moussa Wagué



OUT: Rafinha, Munir, Denis Suárezpic.twitter.com/0ndtr4BPHg

— FC Barcelona (@FCBarcelonaHQ) 5 février 2019