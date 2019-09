Moustapha Cissé Lo pense que c’est le Sénégal qui va gagner dans les retrouvailles Wade-Macky

Moustapha Cissé Lo a dit toute sa satisfaction quant aux retrouvailles Wade-Macky, actées vendredi dernier par le Khalife des Mourides, en marge de l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan. « Je commencerai par remercier et féliciter le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour sa grande marque d'attention, sa clairvoyance d'esprit et son implication personnelle sur ce dossier. C'est un homme de paix, de concorde qui veut toujours démolir les positions distantes. Ainsi, il vient de réussir une très grand prouesse en réconciliant deux figures majeures de notre Landerneau politique, à savoir, les Présidents Macky Sall et son père, Me Abdoulaye Wade", a-t-il réagi.



Selon le président du Parlement de la Cedeao, « à travers ces retrouvailles, c'est le Sénégal qui va gagner. Cette paix des braves ne peut aboutir qu'au renforcement de la stabilité, de l'unité, de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité de notre cher pays. L'histoire a toujours montré que rien ne se gagne dans l'adversité ».