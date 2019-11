Moustapha Cissé Lo soutient Moustapha Diakhaté demande à Macky de le décharger de son poste de vice-président à l'Assemblée

L'affaire du détournement de fonds à l'Assemblée est en train d'exploser le parti au pouvoir. Moustapha Cissé Lo a profité de son séjour à Abuja pour s'exprimer sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'apprécie pas la sortie de monsieur War.



Courroucé par les derniers développements de ce prétendu détournement de près de 600 millions de frs fait par Moustapha Diakhaté lorsque ce dernier dirigeait le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, et surtout par la promotion des transhumants, certainement le cas de Me Aïssata Tall Sall, le président du Parlement de la Cedeao a carrément tout simplement demandé au chef de l'Etat de le décharger de son poste de vice-président à l'Assemblée nationale.

"Je prie le président Macky Sall que j’ai soutenu jusqu’à ce qu’il ait un second mandat, je vais continuer certes à le soutenir, mais s’il va jusqu’à ce qu’il n’ait plus confiance en moi, en ne voulant pas s’asseoir avec moi pour évoquer des questions essentielles comme la mauvaise manière de gérer le pays notamment dans les domaines de la justice, surtout que ce sont les larbins qui sont promus à de bonnes positions, même si auparavant ces mêmes larbins l’insultaient. Alors que ceux qui étaient avec lui au départ sont aujourd’hui mis à l’écart. Je lui demande par rapport à un tel état de fait de me décharger de mon poste de vice-président pour celui de député simple", peste-t-il dans la vidéo publiée sur les Réseaux sociaux et rapporté par Le Témoin.



Cissé Lo d'ajouter: " Je ne suis pas d’accord dans la manière de gérer l’Assemblée nationale. Si Moustapha Diakhaté a détourné 600 millions de frs, il y a donc d’autres dans cette même Assemblée qui ont détourné des milliards de frs. On doit clarifier cette situation. On ne doit pas accuser gratuitement quelqu’un parce qu’il a une opinion. Il faut qu’on clarifie cela"