Moustapha Diakhaté : " L’Etat peut distribuer gratuitement 17 millions de préservatifs, mais pas suffisamment de masques"

L'ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat, Moustapha Diakhaté ne rate aucune occasion pour tirer sur le Président de la République, Macky Sall et sur son gouvernement. L’ancien parlementaire s’interroge suite à la publication du rapport 2019 du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) dirigée par Séfiétou Thiam. Le document renseigne que 17,4 millions de préservatifs ont été distribués en 2019.



Via sa page Facebook, M. Diakhaté dit ne pas comprendre comment « L’Etat peut distribuer gratuitement 17 millions de préservatifs non obligatoires mais pas suffisamment de masques de protection contre la covid-19 ».