Moustapha Diakhaté lance « Le Sénégal indomptable »

Appel du 1er septembre

Pour un Sénégal indomptable

Sénégalaises, Sénégalais,

Le 24 mars 2024 a été un jour sombre pour la République, l’État et la Nation dans son intégralité. Après la Traite négrière et la colonisation, le Pastef est la pire chose qui pouvait arriver au Sénégal. Par un concours de circonstances et au travers d’une campagne diabolique de manipulation, de diffamation, de calomnies et de violences sans précédent, le Pastef arrivait au pouvoir pour détruire le Sénégal de l’intérieur.

En 17 mois de gouvernance, le Pastef s’est résolu dans une entreprise de fragilisation puis de destruction de tous les fondements de la République afin d’installer une dictature morbide.

Depuis son arrivée au pouvoir, le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane ne cesse de procéder à un exercice de révisionnisme pour salir notre pays.

La démocratie est menacée à travers une volonté de punir toute vision contraire à la leur. Les opposants sont embastillés, les journalistes et chroniqueurs des médias sont pourchassés et emprisonnés. La société civile encore debout est indexée et injuriée, traitée de bande de fumiers. L’ancien régime voit ses responsables emprisonnés pour des délits imaginaires et leur legs sali dans un exercice de mensonge et de manipulation comme par exemple sur le rapport dit du Covid ou la dette supposée cachée. Deux inventions d’un régime aux abois mu uniquement par la vengeance.

La République est attaquée par des hommes et des femmes du Pastef sans culture démocratique, sans la moindre éducation républicaine. Ils ne sont que dans la bordelisation des institutions avec un agenda clair : celui d’en finir avec le Sénégal. Parti fasciste, donc par essence anti-républicain, le Pastef est dans une entreprise systématique de couler la République et de transformer le Sénégal en un champ de ruines.

La justice, pilier essentiel de notre État de droit, est vilipendée. Quand Bassirou Diomaye Faye, auteur d’un parjure manifeste le 12 septembre 2024, ne limoge pas illégalement des juges, il appelle les citoyens à mettre la pression sur les magistrats en violation de son serment. Son Premier ministre et patron, lui, traite d’éminents magistrats de corrompus, et ridiculise le Garde des Sceaux, qu'il traite comme un vulgaire valet.

La Nation sénégalaise, fruit d’une longue histoire commune, de sédimentation de peuples et de cultures, est menacée de dissolution par des gens dont l’idéal absolu est la confrontation nationale.

L’ethno-régionalisme détruit à petit feu notre pays. La cohésion nationale est déchirée par un régime dangereux et autoritaire. Le tissu social est abimé et les Sénégalais sont divisés au nom d’une tentation meurtrière.

Je n’oublie pas notre économie, jadis sur le chemin de l’émergence, désormais chahutée et en lambeaux à cause d’un régime incompétent. Par ses bavardages irresponsables et ses accusations grossières, Ousmane Sonko a mis à genou l’économie du Sénégal. Il n’y a jamais eu de dette cachée, il ne le prouvera jamais comme d’ailleurs toutes ses précédentes accusations : de 94 milliards ou de 29 milliards. Il a voulu comme d’habitude asseoir sa légitimité en salissant ses adversaires.

Sénégalaises, Sénégalais,

Le Pastef est un danger pour la Nation et pour la pérennité de notre démocratie. Ce parti, s’il reste jusqu’en 2029, détruira jusqu’au dernier grain de sable cette belle terre du Sénégal. Le temps des compromis est terminé. Le temps des illusions est révolu.

Le Sénégal est en danger, et face au danger, il n’y a qu’une seule réponse : la résistance ardente et totale.

J’appelle au sursaut républicain, démocratique et patriotique.

J’appelle celles et tous ceux qui n’ont pas encore désespéré du Sénégal à faire bloc autour d’un impératif de sauvetage national.

Je compte jouer ma partition dans le combat pour le départ de ce parti fasciste de la tête du Sénégal.

Je lance ainsi une Dynamique nationale et populaire intitulée « Le Sénégal indomptable ».

Les Indomptables sont ces Sénégalais qui n’ont ni peur, ni maître, ni chaînes. Ces Sénégalais qui refusent le compromis encore moins la compromission avec un parti clairement fasciste.

Ils sont le bouclier de la République et l’épée de la démocratie. Ils ont décidé de donner leur vie au besoin pour sortir le pays du fascisme.

La Dynamique à laquelle j’appelle les Sénégalais encore debout a une vision, un objectif, une méthodologie d’action et une ligne directrice. Il s’agit de combattre le Pastef résolument, entièrement et totalement.

Nous mènerons ce combat au nom de nos principes suivants :

• Défendre la République contre tous ceux qui veulent la piétiner.

• Protéger les libertés contre ceux qui rêvent de bâillonner le peuple.

• Consolider l’État de droit contre ceux qui veulent l’asservir à leurs intérêts.

Sénégalaises, Sénégalais,

Le Pastef est un parti fasciste. Il représente un danger pour la paix, la stabilité et l’avenir du Sénégal.

Pour le vaincre, il faut être déterminé et capable de démultiplier sa radicalité sur le terrain des luttes. En effet, le Pastef ne reconnaît que l’affrontement total, sans compromission. Ne peuvent vaincre cette mouvance brutale que les Sénégalais debout, désintéressés qui, sans trembler, demeurent soucieux du pays et de son intégrité morale.

Je m’adresse à Bassirou Diomaye Faye, à Ousmane Sonko et à toutes les forces réactionnaires autour de la nébuleuse Pastef : Les Indomptables seront leur cauchemar politique !

Nous les combattrons dans les rues, dans les urnes, dans les cœurs et dans les esprits. Nous les combattrons jusqu’à leur dernier souffle politique. Et nous ne nous arrêterons pas tant que le Pastef ne sera pas écarté définitivement de la vie nationale.

Le Pastef a insufflé la haine dans les cœurs et la sécession dans les esprits. Ce parti se nourrit de haine, de flammes et de sang.

Ainsi, il n’offre que le choix d’une opposition radicale, déterminée et dans une logique d’aller jusqu’au bout.

Les oppositions au régime ne doivent guère se tromper : Ou bien nous combattons, ou bien nous disparaissons.

Dressons-nous pour défendre la République, la Démocratie, la Liberté et l’État de droit !

Dressons-nous pour un Sénégal indomptable !

Soyons à la hauteur de l’Histoire : une formidable aventure politique nous attend pour sauver le Sénégal du fascisme. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.

Ensemble pour que le Sénégal reste le Sénégal : Un Peuple – Un But – Une Foi, une République, une démocratie pluraliste, un État de droit, un pays de progrès, un sanctuaire des libertés.

Nous nous battrons donc sans concession et sans peur pour le respect des principes démocratiques et des valeurs républicaines du Sénégal.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Moustapha Diakhaté, fondateur de LE SÉNÉGAL INDOMPTABLE