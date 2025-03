Moustapha Diop sur les accusations de Tabaski Ngom : "si je me tiens devant vous aujourd’hui, c’est parce que..."

Le maire de Louga, Moustapha Diop, a fermement réagi aux accusations de détournement de fonds portées par Tabaski Ngom. Lors de son audition devant la Commission ad hoc de l'Assemblée nationale, il a rejeté en bloc les allégations qui le lient à un prétendu détournement de 300 millions de francs CFA, accusant la plaignante de chercher à le salir.



Dans une déclaration résolue, Moustapha Diop a remis en question la cohérence de l’accusation, soulignant l’écart entre les premières informations sur un détournement de 700 millions et la version actuelle de 300 millions. « Comment est-elle passée de 700 millions qu’elle aurait détournés avec ma complicité à 300 millions déclarés ? Où est la vérité ? » s’est-il interrogé, mettant en évidence les incohérences dans le dossier. Selon lui, ces accusations n’ont aucun fondement et ne reposent sur aucune preuve concrète.



Avec assurance, Moustapha Diop a déclaré : « Jusqu’à l’extinction du soleil, personne ne produira un document ou un enregistrement pour étayer ces accusations. » Il a insisté sur le fait que, malgré sa connaissance de la plaignante, il n’a rien à voir avec cette affaire. "Si je me tiens devant vous aujourd’hui, c’est parce que je n’ai rien à me reprocher", a-t-il ajouté, rejetant catégoriquement les allégations qui circulent à son sujet.



Pour lui, les accusations de Tabaski Ngom sont simplement une tentative de se disculper. "Cette dame n’a aucune preuve contre moi. Elle cherche juste à me salir pour se disculper", a-t-il lancé avec fermeté. Moustapha Diop a donc réaffirmé son innocence et a exprimé son intention de défendre son honneur et sa réputation face à ce qu'il considère comme une fausse accusation.