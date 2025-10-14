Moustapha Guirassy encourage les « Lions » et appelle à un engagement accru des joueurs dans l’éducation

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a rendu visite aux « Lions » du Sénégal afin de leur adresser ses félicitations et ses encouragements.



Dans une publication sur sa page Facebook, hier, lundi, il a salué l’esprit d’équipe, la discipline et la détermination qui animent les joueurs, rappelant que le « sport est aussi une école de la vie où se cultivent les valeurs que prône la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ) ».



Inscrivant cette démarche dans la dynamique de la société éducative, le ministre a invité les « joueurs à s’investir davantage dans l’éducation, car la Nation a besoin d’eux pour bâtir ce capital humain de qualité que nous appelons de nos vœux. Beaucoup d’entre eux soutiennent déjà des écoles ou des initiatives dans leurs villages et quartiers, et je les en félicite ».



Moustapha Guirassy a également estimé que leur rôle peut aller encore plus loin : « celui de passeurs de valeurs, d’exemples, d’ambassadeurs et de modèles pour les millions d’élèves qui les admirent ».



En souhaitant plein succès aux « Lions » pour leur dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le ministre a réaffirmé sa volonté de « renforcer les liens entre l’école et le sport, à travers un partenariat durable avec l’équipe nationale ».



Cette collaboration, a-t-il précisé, visera à inspirer les élèves, à encourager la culture de l’effort, du dépassement de soi et du patriotisme, et à faire du sport un véritable levier d’éducation et de citoyenneté.