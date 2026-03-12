Sénégal : Ousmane Sonko annonce la résiliation de plusieurs contrats de blocs gaziers et pétroliers

Lors d’un point de presse tenu ce jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la reprise par l’État du bloc gazier Yakaar-Teranga, qu’il a présenté comme un gisement « 100 % sénégalais » et « particulièrement prometteur ». Selon lui, cette opération devrait être finalisée dans les prochains jours, sans coût pour le Sénégal.
Le chef du gouvernement a également révélé que plusieurs concessions de blocs gaziers et pétroliers ont été résiliées depuis l’arrivée des nouvelles autorités. Parmi les blocs concernés figurent notamment le bloc de Diender, Djifer Offshore, Cayar Offshore profond (Yakaar-Teranga), Cayar Offshore peu profond, Saint-Louis Offshore peu profond ainsi que Rufisque Offshore. « Tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là », a-t-il dit.
Par ailleurs, Ousmane Sonko a évoqué l’opération visant à demander au projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) d’approvisionner le marché local sénégalais en gaz. Selon ses estimations, cette initiative pourrait générer un gain projeté de 940 milliards de FCFA sur la période 2025-2040, en plus de recettes fiscales évaluées à 1 090 milliards de FCFA.
