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États-Unis: qui est le «survivant désigné» chargé de remplacer le président s'il ne peut plus gouverner?

Le président américain et la première dame ont été escortés alors qu'ils participaient pour la première fois au dîner de gala des correspondants de la Maison Blanche, après des coups de feu tirés samedi 25 avril. L'événement mondain et politique s'est transformé en une véritable scène d'enquête criminelle. Aux États-Unis, cet incident a aussi mis en lumière le concept du « designated survivor » (« survivant désigné », en français).



États-Unis: qui est le «survivant désigné» chargé de remplacer le président s'il ne peut plus gouverner?
C'est une spécificité américaine et une fonction très particulière : le « survivant désigné » est un membre du cabinet maintenu dans un lieu sécurisé tenu secret. Lors de grands événements où les plus hauts responsables américains sont réunis, son rôle est d'assurer la continuité du gouvernement en cas de scénario catastrophe. Lui est tenu à la confidentialité absolue, il n'est prévenu qu'à la dernière minute et même sa famille ne doit rien savoir.
 
Ce concept a été hérité de la guerre froide, lorsque les États-Unis redoutaient une frappe nucléaire des Soviétiques. La première fois que cette pratique a été rendue publique, c'était en 1981, sous la présidence de Ronald Reagan.
 
Depuis, elle perdure et a été encore plus encadrée après les attentats du 11 septembre 2001.
 
Même si elle n'est pas inscrite dans la Constitution, mais uniquement dans le Code fédéral américain, il n'y a pas de règles fixes concernant le choix de cette personne. Généralement, c'est le président des États-Unis qui la désigne ou son chef de cabinet.
 
La seule condition est d'être éligible à la présidence : avoir au moins 35 ans et être citoyen américain de naissance.
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RFI

Lundi 27 Avril 2026 - 10:47


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