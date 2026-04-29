Trump se félicite de la décision des Émirats arabes unis de quitter l’OPEP et déclare que cela fera baisser les prix

Le président américain Donald Trump a salué mercredi la décision des Émirats arabes unis de se retirer de l’OPEP, déclarant que cela fera finalement baisser les prix à la consommation, notamment dans le secteur de l’énergie.



« C’est génial. Je le connais très bien, Mohammed, et il est très intelligent, et il veut probablement, peut-être, suivre sa propre voie », a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale, faisant probablement référence au président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyan.



« Je pense qu’au final, c’est une bonne chose pour faire baisser le prix de l’essence, faire baisser le pétrole, faire baisser tout. Ils ont tout. C’est un grand leader, en fait. Donc non, ça va pour moi », a-t-il ajouté.



Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi qu’ils quitteraient l’OPEP et l’OPEP+ au sens large, marquant l’une des ruptures les plus importantes au sein du groupe des producteurs de pétrole depuis des années.



Cette décision intervient alors que les marchés mondiaux de l’énergie subissent de graves perturbations dues à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, entraînant une forte hausse des prix du brut et intensifiant les inquiétudes concernant la sécurité de l’approvisionnement depuis le Golfe.

Les Émirats arabes unis sont membres de l’OPEP depuis 1967.

