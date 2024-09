Mpox : au Sénégal, tous les cas suspects se révèlent négatifs (Dr Boly Diop)

Le Sénégal a enregistré 53 cas suspects de mpox ou ‘’variole du singe’’, qui se sont révélés tous négatifs, a fait savoir Boly Diop, responsable de la surveillance de cette maladie au ministère de la Santé et de l’Action sociale à L'Aps.



"Depuis le 14 août 2024, jour de la déclaration du mpox comme une urgence par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le Sénégal a notifié 53 cas suspects, qui ont été testés au laboratoire et sont revenus tous négatifs", a déclaré M. Diop en livrant aux journalistes, samedi, à Dakar, un bilan de la surveillance de cette maladie.



Les 53 cas suspects ont été relevés dans 27 districts sanitaires du pays depuis le 14 août, a-t-il dit. Depuis cette date-là, l’Organisation mondiale de la santé considère le mpox comme une ‘’urgence de santé publique de portée internationale’’.



Aucun cas n’a été testé positif au Sénégal pour le moment, a déduit Boly Diop des résultats des tests effectués sur les 53 cas suspects.



"Un dispositif a été mis en branle pour que les acteurs du système sanitaire renforcent la surveillance et la communication, pour que les populations aient le maximum d’informations relatives à cette épidémie’", a assuré le médecin.



"On mise sur les mesures de prévention individuelles et collectives […] Une fois qu’un pays frontalier enregistre un cas, le dispositif doit être accéléré’", a poursuivi le médecin.



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, "neuf cent soixante et onze cas suspects, dont 123 cas confirmés, ont été signalés en Afrique". Elle affirme que 10 décès causés par le mpox ont été dénombrés dans le continent.