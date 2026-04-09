Kidira : suspectée d’infanticide, une mère de 22 ans placée en garde à vue

Une affaire tragique secoue la région de Tambacounda, commune de Kidira (centre est). Une jeune femme de 22 ans, nommée S. Diao, a été placée en garde à vue après la découverte du corps sans vie de son nouveau-né, quelques heures seulement après son accouchement.



Selon les informations relayées par le quotidien L’Observateur, la jeune femme, qui vivait toujours chez ses parents, aurait dissimulé sa grossesse par peur de réactions familiales. Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 mars, où elle aurait accouché seule dans sa chambre, sans assistance médicale.



Interrogé par des proches, la mère du bébé aurait assuré que son nouveau-né ne pleurait pas et ne bougeait pas au moment de sa naissance. En état de panique, elle aurait enveloppé l’enfant avant de tenter de cacher le corps.



Alertées, les autorités sanitaires et la gendarmerie se sont rendues sur place. Le nouveau-né a été transporté à l’hôpital régional de Tambacounda pour autopsie. Les premiers examens médicaux évoquent une possible asphyxie, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du décès.



S. Diao a été présentée au parquet jeudi dernier. Le procureur a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les responsabilités dans cette affaire qui soulève de nombreuses questions sur la détresse psychologique, l’isolement et le manque d’accompagnement de certaines jeunes femmes confrontées à une grossesse non désirée.