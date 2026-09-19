Musique : Sayon Camara dévoile « Wo Timbolo », une chanson dédiée à l’amour

Après une série de chansons couronnées de succès, Sayon Camara, également connue sous le nom de Sayon Taramakhè, revient avec un nouveau titre dédié à l’amour : « Wo Timbolo ». La chanson s’accompagne d’un clip soigné, au décor épuré, qui met en valeur la Guinée et ses plus belles mosaïques.



Avec « Wo Timbolo », l’artiste livre une déclaration d’amour sans détour. Un hommage, en forme de reconnaissance, à l’amour et au respect que lui porte son mari. Elle y promet de tout mettre en œuvre pour son bonheur : rien ne devra lui manquer tant qu’elle en aura les moyens. Un amour sans limite, où elle ne sait rien refuser, sinon ce qui échappe à sa portée.



À travers ce titre, Sayon Camara défend une vision désintéressée de l’amour. La chanson explore l’idée qu’une relation authentique se vit au-delà des richesses matérielles et des symboles de pouvoir financier.



Le refrain, avec la répétition de l’expression « je n’ai pas les moyens », ne doit d’ailleurs pas être compris comme un aveu de faiblesse. L’artiste en fait un renversement symbolique : ce qu’elle offre à l’homme qu’elle aime sa fidélité, sa présence, son engagement sincère a une valeur inestimable, bien supérieure à n’importe quel bien qu’elle pourrait acheter.



Autrement dit, la pauvreté matérielle n’est plus un frein : elle devient le socle d’un amour plus pur et plus authentique. Le clip illustre parfaitement cette intention, en montrant que la richesse du cœur n’a rien à envier à celle de l’argent.



La chanteuse guinéenne est attendue à Dakar très prochainement, pour un grand concert de fraternité prévu le 2 octobre 2026.