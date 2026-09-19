Santé : la Première Dame Absa Faye remet un don de matériel médical aux hôpitaux de Matam et Ourossogui

La Première Dame Absa Faye s’est rendue jeudi 17 septembre à Matam (nord) pour remettre, au nom de la Fondation Nationale Sénégal Solidaire, un don de matériel médical comprenant notamment des couveuses, des tables chauffantes et des berceaux, destiné aux Centres hospitaliers régionaux de Matam et de Ourossogui.



« La santé de la mère et de l’enfant étant au cœur de nos priorités, ces équipements permettront de renforcer la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou de faible poids et de réduire certaines évacuations sanitaires, souvent éprouvantes pour les enfants et leurs familles », a écrit Absa Faye sur sa page Facebook.



Selon elle, ce don a été rendu possible grâce à la « généreuse contribution de Boya Mining ». « Je remercie très sincèrement ses responsables pour leur engagement à nos côtés et pour la confiance accordée à la Fondation ».



La Première Dame remercie également le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, les autorités de la région, ainsi que les médecins, sages-femmes, infirmiers et l’ensemble du personnel de santé de Matam et de Ourossogui pour leur dévouement quotidien.



À travers cette action, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire réaffirme sa volonté d’agir au plus près des « besoins des populations et de contribuer à une meilleure protection des mères et des nouveau-nés ».