Sénégal – Chine : vers de nouveaux investissements dans le secteur maritime

Le renforcement des partenariats et la mobilisation de nouvelles opportunités d’investissement constituent des leviers importants pour accompagner la transformation du secteur maritime sénégalais. C’est dans cette dynamique que la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, s’est entretenue avec une délégation de la Société nationale chinoise des pêches. La rencontre était consacrée aux perspectives de coopération entre les deux parties.



Selon une note du ministère, les échanges ont porté sur plusieurs domaines à fort potentiel, notamment la « pêche, l’aquaculture et la construction navale ». Plusieurs pistes ont été explorées, parmi lesquelles la « valorisation des ressources halieutiques, le développement de projets aquacoles, les investissements, le renforcement des compétences et la modernisation des navires ».



La même source indique que cette rencontre ouvre la voie à la poursuite des discussions, en vue de faire émerger des collaborations concrètes, créatrices de valeur et d’emplois. « Ces initiatives devront s’inscrire en cohérence avec les priorités du Sénégal, qui ambitionne une économie maritime plus productive et durable », conclut la note.



