Affaire Aziz Dabala-Wally : après la clôture de l’instruction, les sept inculpés face à leur sort

Le dossier concernant le double meurtre d’Aziz Dabala et de Wally a franchi une étape judiciaire majeure avec la délivrance le 17 septembre 2026 de l’avis de clôture de l’information judiciaire par le 1er Cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Selon le journal L’Observateur, cette mesure concerne sept personnes inculpées, la prochaine étape procédurale étant le réquisitoire définitif du parquet



D’après L’Obs, c’est dans un avis daté du 17 septembre 2026 que le greffier d’instruction a informé les avocats constitués que le dossier est désormais tenu à leur disposition pendant trois jours, conformément à l’article 169 du Code de procédure pénale. Une ultime fenêtre pour la défense, qui peut formuler des observations avant la transmission de la procédure au parquet.



L’avis concerne Mamadou Lamine Diaw Gueye, Serigne Sarr dit Ndeuss Pata, Assane Diaw Modou Lô, Ousseynou Diaw, Oumar Gueye, Marème dite Nabou Lèye et Babacar Bâ alias Mbaye Fall. Le dossier vise notamment des faits d’association de malfaiteurs, ainsi que, selon les qualifications mentionnées dans l’avis, d’assassinat avec actes de barbarie et vol, et de complicité d’assassinat avec acte de barbarie.



D’après le journal, les poursuites s’appuient sur plusieurs dispositions du Code pénal. Babacar Bâ alias Mbaye Fall est par ailleurs cité dans l’avis avec deux mandats de dépôt, en date des 28 avril 2024 et 24 décembre 2025.



Le parquet va livrer ses réquisitions



Une fois le délai de trois jours accordé aux avocats écoulé, le dossier sera transmis au procureur de la République, Saliou Dicko. Le parquet devra alors prendre ses réquisitions définitives et indiquer les suites qu’il estime devoir être réservées à la procédure. Le procureur pourra notamment requérir le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement ou, au contraire, solliciter un non-lieu, en fonction des éléments retenus au terme de l’instruction.



Le juge d’instruction conservera toutefois le dernier mot. Après avoir pris connaissance des réquisitions du parquet et des éventuelles observations de la défense, il rendra son ordonnance. Celle-ci déterminera qui devra être renvoyé devant une juridiction de jugement et qui pourrait bénéficier d’un non-lieu.



Ainsi, après le drame qui avait profondément marqué l’opinion dans la nuit du 18 au 19 août 2024, dans un appartement de la Technopole de Pikine, l’affaire Aziz Dabala-Wally quitte progressivement le terrain de l’enquête pour entrer dans celui, décisif, des décisions judiciaires. Le prochain acte attendu est désormais le réquisitoire définitif du parquet.