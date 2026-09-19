Ex-villages de reclassement social : l’État annonce plus de 7 milliards FCFA pour améliorer les conditions de vie des anciens lépreux

L’État du Sénégal va mobiliser plus de 7 milliards de francs CFA pour apporter des réponses aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations des neuf ex-villages de reclassement social du pays, qui regroupent les familles d’anciens malades guéris de la lèpre. L’annonce a été faite ce vendredi 18 septembre à Kolda, lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré aux conditions de vie de ces personnes vulnérables.



Cette initiative s’inscrit dans la politique d’inclusion et d’équité portée par les pouvoirs publics dans le cadre de la vision Sénégal 2050, a indiqué le Directeur de la promotion et de la protection des groupes vulnérables à la Direction générale de l’Action sociale du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.



Selon Souleymane Dia, le projet vise notamment à renforcer les capacités techniques et financières des ex-villages de reclassement social afin de favoriser leur autonomie économique. Il prévoit, entre autres, la mise en place de fermes communautaires intégrées, destinées à permettre aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus.



Il s’agit de permettre à ces personnes vulnérables de devenir les artisans de leur propre développement , a expliqué le responsable de l’Action sociale.



De nombreuses difficultés à Kolda



Les échanges du CRD ont également permis de mettre en lumière les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les habitants de l’ex-village de reclassement social de Kolda, désormais intégré au quartier Médina Chérif.



Parmi les principales préoccupations figure l'accès à l’eau et à l’électricité, qui reste insuffisant. À cela s’ajoute la question de l’assainissement, présentée comme particulièrement préoccupante lors du dialogue communautaire organisé sur place en prélude au CRD.



Les populations ont également soulevé la question du manque d’assiette foncière pour développer des activités agricoles. Une difficulté qui touche aussi les enfants des anciens malades guéris de la lèpre, confrontés à des problèmes d’accès au foncier pour construire leurs logements.



Face à l’ensemble de ces préoccupations, les participants au CRD ont convenu de mettre en place un cadre de concertation chargé d’assurer une meilleure coordination, un suivi régulier et une gestion plus efficace des différentes problématiques identifiées.



À travers ce dispositif, les autorités entendent ainsi accompagner les populations concernées vers davantage d’autonomie, tout en apportant des réponses aux besoins sociaux et économiques qui persistent dans les ex-villages de reclassement social.