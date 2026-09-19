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Groenland: Donald Trump annonce un accord pour renforcer la présence militaire américaine

Le Groenland, immense île arctique et isolée, se retrouve une nouvelle fois au centre des préoccupations géostratégiques mondiales. Le président américain Donald Trump a annoncé, vendredi 18 septembre, la conclusion d’un accord avec le Danemark et le Groenland qui doit permettre aux États-Unis de renforcer leur présence militaire sur l’île. Il affirme que Washington a obtenu un « contrôle permanent » sur la sécurité du territoire et que l’accord empêchera tout « adversaire » des États-Unis d’y établir une présence militaire ou d'y réaliser des investissements sensibles.



Groenland: Donald Trump annonce un accord pour renforcer la présence militaire américaine
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 18 septembre au soir avoir obtenu du Danemark et du Groenland un « contrôle permanent » de la sécurité du territoire arctique, dont il avait évoqué au début de son second mandat un rattachement pur et simple aux États-Unis.  Une annonce confirmée par le Danemark et le Groenland.
 
Copenhague précise toutefois que sa signature est prévue la semaine prochaine, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. « Je me réjouis de la perspective d’un bon accord pour le Groenland, le Royaume du Danemark et les États-Unis », a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, dans un communiqué. De son côté, le chef du gouvernement groenlandais Jens-Frederik Nielsen s'est félicité d'un compromis « qui garantit et renforce la sécurité du Groenland, du Royaume du Danemark, des Etats-Unis et de l'alliance occidentale ».
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RFI

Samedi 19 Septembre 2026 - 10:28


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