Groenland: Donald Trump annonce un accord pour renforcer la présence militaire américaine

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 18 septembre au soir avoir obtenu du Danemark et du Groenland un « contrôle permanent » de la sécurité du territoire arctique, dont il avait évoqué au début de son second mandat un rattachement pur et simple aux États-Unis. Une annonce confirmée par le Danemark et le Groenland.



Copenhague précise toutefois que sa signature est prévue la semaine prochaine, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. « Je me réjouis de la perspective d’un bon accord pour le Groenland, le Royaume du Danemark et les États-Unis », a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, dans un communiqué. De son côté, le chef du gouvernement groenlandais Jens-Frederik Nielsen s'est félicité d'un compromis « qui garantit et renforce la sécurité du Groenland, du Royaume du Danemark, des Etats-Unis et de l'alliance occidentale ».