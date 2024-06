Mutinerie, conditions de vie des détenus : Mimi Touré « espère des réponses pertinentes des assises »

Les réactions se multiplient suite à l’incident survenu en début de semaine à la prison du Camp pénal de Liberté 6. Invitée de l’émission « Grand Jury » de la Radio Futurs Médias (RFM) ce dimanche, l’ancienne ministre de la Justice, Mimi Touré qui a été interpellée sur cette affaire et sur les conditions de détention dans les prisons sénégalaises a rappelé que, « les prisons sont des lieux de vie, pas des hôtels. Les personnes qui y sont gardées pour payer les dettes vis-à-vis de la société ».



Elle a également appelé à aller vers des changements et à préparer les détenus à leur réinsertion. « Il faut tendre vers des changements, avec les réformes attendues », a-t-elle ajouté. Aminata Touré a également mis en avant le rôle du juge des libertés dans ce processus de réforme.



« Parce qu’aujourd’hui on emprisonne à tout va. Les choses vont certainement bouger. Il faut permettre aussi aux détenus de préparer l’avenir, c’est-à-dire après leur sortie de prison… J’espère que les assises de la Justice vont apporter des réponses pertinentes », a-t-elle déclaré.