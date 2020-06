Mutinerie dans la prison de Yaoundé: le numéro 2 du MRC clame toujours son innocence

Pendant son procès en première instance, en septembre dernier, Mamadou Mota affirme devant les juges qu’il n’a pas participé à la mutinerie du 22 juillet. Ce jour-là, plusieurs centaines de prisonniers anglophones se réunissent dans la cour de la prison de Kondengui pour protester contre leurs conditions de détention et la lenteur des procédures judiciaires.



une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le vice-président du MRC exige avec les autres prisonniers de meilleures rations alimentaires et demande la fin des portions de « maïs bouilli ». Il tente de convaincre les détenus de ne pas céder à la violence. Mais sans succès : dans la soirée, la bibliothèque et le bureau d’un responsable de la prison sont incendiés. D’autres services sont saccagés.



Selon son avocat Me Emmanuel Simh, Mamadou Mota jouait dans cette crise un rôle de médiateur entre l’administration et les détenus, et n’a aucunement participé à l’organisation de la mutinerie. Pour ce procès en appel qui doit s’ouvrir aujourd’hui, Me Simh dit son client prêt à faire face à ses accusateurs. Et à affirmer, une nouvelle fois, son innocence dans cette affaire.