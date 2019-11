N'Golo Kanté a porté plainte contre son agent d'image pour « escroquerie » et « abus de confiance »

N'Golo Kanté, champion du monde 2018 avec les Bleus, a-t-il été victime d'une escroquerie ? Ce mardi le milieu de l'équipe de France et de Chelsea a en tout cas décidé de porter plainte, devant le parquet de Paris, pour « escroquerie », « tentative d'escroquerie », « abus de confiance » et « exercice illégal de la profession d'agent sportif ».



La plainte est dirigée contre Nouari Khiari (52 ans) qui a exercé en tant qu'agent d'image de l'ancien joueur de Boulogne, Caen et Leicester. Mis en relation avec Khiari, originaire comme lui de Suresnes (Hauts-de-Seine), par le biais de son entourage amical et familial, l'international français lui avait accordé sa confiance pour l'exploitation de son image.



En 2009, Khiari a créé une société spécialisée dans le conseil en relations publiques et en communication. Un contrat entre les deux parties avait ainsi été signé le 21 juillet 2016.



