N'oublions pas la faute de Khaliffa Sall sur Twitter aussi...

En ce jour du 1er mai je souhaite une très bonne fête à tous les travailleurs et de meilleurs conditions @villededakar #kebetu #senegal #dakar #team221 #1mai2018 pic.twitter.com/pkg1QQgXHT

— Khalifa SALL 🇸🇳 (@kas_sall) 1 mai 2018



Traitement égal pour tout le monde politique, pouvoir comme opposition. Il n'y a pas que le Président Macky Sall qui s'est illustré ce 1er mai avec une faute sur Twitter.L'opposant et non moins député maire de la Ville de Dakar, Khalifa Sall a également commis une maladresse en souhaitant aux Sénégalais une bonne fête du travail."En ce jour du 1er mai je souhaite une très bonne fête à tous les travailleurs et de meilleurs conditions", a-t-il écrit sur son compte, tout en oubliant d'accorder le mot "meilleurs" à "conditions", qui est ici au féminin pluriel. En effet la bonne expression serait " En ce jour du 1er mai je souhaite une très bonne fête à tous les travailleurs et de meilleures conditions".