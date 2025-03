N1 Masculin : L'AS Douanes domine USPA et poursuit sa série victorieuse

Les Gabelous ont pris largement le dessus devant les Parcellois (72-49), et poursuivent dans la même foulée leur série victorieuse, avec un dixième succès en onze journées. Les protégés de Mamadou Gueye Pabi n'ont plus perdu en championnat depuis la troisième journée contre l'UGB. Bernard Badiane a été le grand artisan des Douaniers avec 19 points et 3 rebonds. L'AS Douanes conserve toujours sa place de leader de la poule B.

En revanche, l'USPA poursuit sa descente aux enfers avec une deuxième défaite, la cinquième consécutive. Les Parcellois restent scotchés à la 8e et dernière place au classement. La suite de la dixième journée est attendue ce weekend.

