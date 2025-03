N1 Masculin : L'ASCVD et l'AS Douanes se qualifient au Final 8, Mermoz BC assure, RS Yoff reprend confiance

Le 9e chapitre du championnat National 1 Masculin de basket se disputait ce samedi. Les favoris ont tenu leur rang à savoir l'ASCVD et l'AS Douanes qui ont validé leurs tickets pour le Final 8, Mermoz enchaîne une deuxième victoire et RS Yoff a repris confiance.



L'ASC Ville de Dakar championne en titre a officiellement validé son ticket pour le Final 8 ce samedi. Les hommes de Libasse Faye sont allés battre ASUC Sports (54-74) au stadium Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Un succès bien mérité puisque l'équipe de la municipalité a dominé la rencontre de bout en bout.



Dans le groupe B, l'AS Douanes championne en 2023 a aussi validé sa qualification pour la phase finale. Comme à l'aller les Gabelous ont encore dominé GBA (76-60) et conservent dans la même foulée la première place du groupe B avec huit victoires et une défaite.



Mermoz Basket Club a fait une bonne opération en enchaînant une deuxième victoire de suite après celle contre Louga Basket Club le weekend dernier. Les poulains d'El Hadji Diakhaté ont pris le meilleur sur l'ASCC Bopp (66-57). Un succès qui permet à la formation de Mermoz d'intégrer le top 4 du groupe A, ce qui est une avancée significative puisqu'en début de saison l'équipe enchaînait les revers.



Le promu RS Yoff a renoué avec la victoire en venant à bout de l'USPA (68-59). Cette victoire permet aux Yoffois de reprendre confiance et de s'éloigner un peu du bas fond du classement avec leur 6e position.



D'autre part, les Parcellois poursuivent leur descente aux enfers avec ce huitième revers de la saison en neuf journées. La formation bleue et blanche doit se ressaisir pour éviter une descente en D2 la saison prochaine. Les autres rencontres sont attendues ce dimanche pour la suite et fin de la neuvième journée.