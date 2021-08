NBA : Gorgui Sy Dieng rejoint les Hawks Atlanta pour un an

Gorgui Sy Dieng a accepté un contrat d'un an et 4 millions de dollars avec les Hawks d'Atlanta , selon Sarah K. Spencer du Atlanta Journal-Constitution .



Le Sénégalais de 31 ans, a récolté en moyenne 6,8 points sur 52,1% de tirs et 3,7 rebonds en 14,5 minutes par match pour les Memphis Grizzlies et les San Antonio Spurs la saison dernière.

Memphis a renoncé à Dieng le 26 mars. Trois jours plus tard, les Spurs l'ont signé pour le reste de la campagne 2020-21.



Dieng a subi une entorse à l'épaule droite à San Antonio, avec une moyenne de 5,3 points et 2,6 rebonds en 11,3 minutes par match sur le banc en 16 matchs. Il s'assit parfois avec la blessure, mais sinon, il s'en tira et travailla comme réserve.