NBA : Ja Morant risque jusqu'à 50 matchs de suspension, après s’être affiché avec un pistolet

Écarté un minimum de deux matchs par les Grizzlies, Ja Morant devrait sans doute être absent plus longtemps car les enquêtes se multiplient sur la dernière vidéo polémique du meneur.



La NBA a ainsi déjà ouvert une enquête sur la question, alors que le All-Star de Memphis avait montré une arme à feu dans un club de strip-tease, lors d'un live sur Instagram.



Selon ESPN, la police du Colorado a également lancé sa propre investigation, afin de savoir si Ja Morant a enfreint des lois de l'Etat au sujet des armes à feu.



Le département de police de Glendale a d'ailleurs confirmé que la vidéo avait été tournée dans un bar de la ville, qui est une enclave située en banlieue de Denver, connue pour ses clubs de strip-tease.



Ja Morant avait donc bien passé la nuit dans le Colorado après le match face aux Nuggets. L'Etat permet de se balader avec une arme mais les lois y interdisent toutefois de le faire lorsqu'on a bu. Sur la vidéo, on ne peut pas savoir si c'était le cas de Ja Morant mais plusieurs personnes autour de lui ont un verre d'alcool à la main.



Mais la plus grosse menace pour le meneur vient de l'enquête de la NBA car le règlement de la Ligue interdit à un joueur d'avoir une arme à feu quand il se trouve dans un bâtiment appartenant ou étant utilisé par l'équipe ou la NBA. Il est également interdit d'en transporter une lorsqu'on se déplace dans le cadre professionnel.



S'il s'avère ainsi que Ja Morant a pris l'avion des Grizzlies avec son arme pour se rendre à Denver, la sanction pourrait ainsi être très très lourde. On parle potentiellement d'une suspension d'une cinquantaine de matchs.



«Nous allons le soutenir, mais nous allons aussi lui demander des comptes», a fait savoir son entraîneur Taylor Jenkins, qui n'a pas fixé de date pour le retour de Morant.