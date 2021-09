NBA: Tacko Fall s’engage avec Cleveland

Libre de son contrat avec Boston, le pivot sénégalais Tacko Fall (25 ans, 2,26 m) a trouvé un accord (1 an) avec les Cavaliers, indique The Athletic.



Très apprécié du public durant ses deux saisons avec les Celtics, le pivot non drafté à sa sortie de UCF et passé par la G-League n’a néanmoins participé qu’à 26 matchs NBA pour le moment, pour 6.5 minutes de moyenne.



Les Cavaliers lui proposent toutefois un contrat d’un an non garanti, Cleveland compte 14 joueurs dans son roster à l’heure actuelle. A lui donc de prouver sa valeur pour décrocher une place dans le roster des champions 2016. Avec ce type de contrat, il jouera certainement beaucoup plus dans l’équipe G-League de Cleveland. Ce qui pourrait l’aider à s’aguerrir.



Taggat.sn