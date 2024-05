NBA : les Celtics s’imposent in extremis face aux Pacers

Les Pacers sont passés tout près de l’exploit, mardi soir, lors du premier match de la finale de la conférence Est dans les play-offs NBA, mais ont finalement subi une courte défaite 133-128 après prolongation sur le parquet des Celtics de Boston.

C’est Jaylen Brown qui a sauvé les siens, rentrant un tir à trois points à 6 secondes de la fin du match pour égaliser à 117-117 et arracher la prolongation.



Son coéquipier Jayson Tatum a ensuite pris les choses en main, finissant la rencontre avec 36 points (dont 10 en prolongation) et 12 rebonds.



Les Pacers, qui ont plusieurs fois dû cravacher pour refaire leur retard tout au long de la soirée, peuvent regretter d’avoir perdu bêtement des ballons capitaux en toute fin de rencontre alors qu’ils avaient le match en main. Tyrese Haliburton a inscrit 25 points et distribué 10 passes décisives, Pascal Siakam a fini avec 24 points, 7 passes et 12 rebonds.



Le match N.2 de cette finale de conférence disputée au meilleur des 7 matchs aura lieu à Boston jeudi soir.





Avec AFP