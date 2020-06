NBA : les dates des tours de play-offs seraient connues

Tentative NBA postseason dates:

Aug. 16-17: Play-in tourney

Aug. 18: First round

Sept. 1: Second round

Sept. 15: Conference Finals

Sept. 30: Finals Game 1pic.twitter.com/Y2bL8CpkSL

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020



À chaque jour sa petite information concernant la reprise de la NBA, programmée pour le 31 juillet. Lundi soir, c'est le journaliste Shams Sharania (The Athletic) qui a donné les premières indications sur le calendrier précis de la fin de saison 2019-2020, révélé par le syndicat des joueurs « à l'occasion d'une conférence téléphonique ».Ainsi, la saison régulière - qui doit permettre aux 22 franchises invitées à Orlando de disputer huit matches avant les play-offs - devrait se dérouler du 31 juillet au 14 août. Le premier tour des play-offs débuterait le 18 août, le deuxième tour le 1er septembre, les finales de conférences le 15 septembre et enfin la finale le 30 septembre. Cette dernière série s'achèverait, au plus tard, par un match 7 disputé le 12 octobre.