Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nafila du jour: 08 rakkas pour être « préserver de la crainte de la mort »



Nafila du jour: 08 rakkas pour être « préserver de la crainte de la mort »
14ème nuit: 8 rakkas, soit 4 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 7 fois « Issadja a nasroulahi » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ». 

Après le dernier sallama, on récitera 70 fois « La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim ». 

Celui qui aurait fait cela, sera préservé de la crainte de la mort, des deux anges « moukara » et « makiri » qui interrongerent les hommes sur les actes de leur vie, il n’aura aucune crainte le jour de la résurrection etc….
Autres articles

Fatime Gueye

Lundi 2 Mars 2026 - 16:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter