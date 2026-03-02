Nafila du jour: 08 rakkas pour être « préserver de la crainte de la mort »

14ème nuit: 8 rakkas, soit 4 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 7 fois « Issadja a nasroulahi » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Après le dernier sallama, on récitera 70 fois « La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim ».
Celui qui aurait fait cela, sera préservé de la crainte de la mort, des deux anges « moukara » et « makiri » qui interrongerent les hommes sur les actes de leur vie, il n’aura aucune crainte le jour de la résurrection etc….
Après le dernier sallama, on récitera 70 fois « La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim ».
Celui qui aurait fait cela, sera préservé de la crainte de la mort, des deux anges « moukara » et « makiri » qui interrongerent les hommes sur les actes de leur vie, il n’aura aucune crainte le jour de la résurrection etc….
Autres articles
-
Seydi Gassama dénonce le déplacement de Macky Sall au Burundi auprès du président de l'Union Africaine
-
LETTRE OUVERTE AU PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
-
ARP : la Jonction SAMES-SUTSAS dénonce des irrégularités dans la tenue de la Commission du médicament
-
UCAD - décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias fustige « le mépris et la brutalité » de l’État
-
Cour d'appel de Versailles : le délibéré portant extradition de Madiambal Diagne attendu le 3 mars