Nafila du jour: 12e nuit

Dix (10) «Rakaa», soit cinq a salama ». Dans chaque Rakaa, on doit réciter une fois la « Fatiha », et six fois « Qoul Houwallahou Ahad »



Il aura mille étages construits en bijoux divers et remplis d'essences parfumées dans lesquels se trouvent des hou ries du jardin des délices. Pour celui qui aurait fait cela, il lui sera pardonné ses péchés comme celui qui aurait lu les quatre Livres Sacrés: «Taoréta, Ingina (Evangile), Zaboura et Fourhani ». Dieu l'autorisera à racheter plusieurs de ceux qui sont condamnés au feu de la Géhenne.