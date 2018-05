Naples : Kalidou Koulibaly ne changera pas de club selon son président Aurelio De Laurentiis

Convoité par plusieurs clubs anglais, le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly espère changer de championnat durant le prochain mercato. Ce qui ne sera pas possible car selon le président du club napolitain Aurelio De Laurentiis le départ de son défenseur central ne partira pas.



Selon lui, « Seuls les joueurs qui ont une clause de départ peuvent partir, Koulibaly et Insigne ne partiront pas, ils sont sous contrat », a indiqué le boss du club lors d’une interview accordée à La Repubblica sur la situation des joueurs convoités de Naples.



Sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2021, le défenseur sénégalais auteur d’une très bonne saison avec son club est devenu un cadre de l’équipe dirigée par Maurizio Sarri et l’un des grands artisans de l’actuelle deuxième place de la Serie A. Il serait d’ailleurs suivi par les plus grandes écuries anglaises notamment Manchester United et Chelsea.

Avec le10sport