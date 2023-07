Nasser Al Khelaifi catégorique: « Si Mbappé veut rester, il doit signer un nouveau contrat »

En marge de la présentation de Luis Enrique, Nasser al-Khelaïfi s'est montré ferme au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé (sous contrat jusqu'en juin 2024). « La position est très claire : si Kylian veut rester, et nous, on veut qu'il reste, il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement. C'est très clair, je ne le répéterai pas », a indiqué le patron qatari du club parisien cité par L’ÉQUIPE.



Le président du PSG, qui confirmait publiquement pour la première fois ce que L'Équipe avait révélé, s'est ensuite levé et est parti