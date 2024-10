Natation - Championnats d’Afrique Zone 2 : le Sénégal récolte huit (8) médailles, dont 3 en or

Bonne récolte pour le Sénégal lors de la première journée des Championnats d’Afrique de la Zone 2, à Accra (Ghana). La délégation a remporté huit (8) médailles, dont trois (3) en or.



D'après Wiwsport, Oumy Diop et Steven Kilian Aimable se sont illustrés avec des performances remarquables. Oumy Diop a décroché deux médailles d'or, l'une en 400 m 4 Nages Seniors Dames et l'autre en 50 m Dos. Steven Kilian Aimable a quant à lui remporté une troisième médaille d'or en 50 m Dos Seniors, contribuant à la belle moisson sénégalaise.



Concernant les quatre médailles d’argent remportées, c’est avec Oumy Diop en 100 m Nage Libre Seniors Dames, Adama Thiaw Ndir en 100 m Brasse Seniors Messieurs, Matthieu Ousmane Seye en 200 m Nage Libre Seniors Messieurs et Momar Djim Balla Kebé en 50 Dos Juniors Messieurs.



Momar Djim Balla Kebé a remporté une deuxième médaille en bronze cette fois-ci lors des 200 m Nage Libre Juniors Messieurs.



Les Championnats d’Afrique de natation de la zone 2 regroupe les catégories Seniors et juniors. La compétition qui a démarré hier lundi va prendre fin ce mercredi.