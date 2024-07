Natation : Oumy Diop et Matthieu Sèye représenteront le Sénégal aux JO de Paris

À défaut d’avoir des nageurs qualifiés sur la base des minima, la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS) a eu droit à deux invitations (Wild Card) aux Jeux olympiques 2024.



D’après le quotidien sportif « Stades », ces deux invitations ont été attribuées par l’instance internationale de natation à Oumy Diop et Matthieu Ousmane Sèye. Ils représenteront donc le Sénégal au rendez-vous planétaire du 26 juillet au 11 août 2024 dans la capitale française.



Oumy Diop est désignée pour le 100m papillon, Matthieu Ousmane Seye le 100m nage libre.



Médaillée de bronze à l’épreuve du 100m papillon des Jeux africains en mars au Ghana, Oumy Diop a pu améliorer par deux fois le record du Sénégal au 50m Dos. C’était le jeudi 20 juin aux Championnats de France élite en bassin de 50 mètres à Chartes.



Boursière de la Solidarité olympique, la nageuse de 20 ans va vivre sa première olympiade à Paris, tout comme Matthieu Sèye. Ce dernier avait fait tomber son record du Sénégal aux 100m Nage libre, le 20 juin en Espagne.



À Paris, Matthieu aura certainement comme principal défi de porter plus haut le record national du 100m nage libre.