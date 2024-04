National 2 : Guelwaars monte en N1 avec panache, AF Darou Salam fait un pas de plus vers la montée

Guelwaars de Fatick a accédé vendredi au National 1, après sa large victoire sur Damels de Tivaouane (3-0) au stade Massène Sène. Après Ajamaat FC et Jolof olympique Club, c’est le premier qualifié pour la montée dans des poules de 12 clubs.



Poule A (16ème et antépénultième journée) : Ajamaat FC (1er, 36 pts) ne faiblit pas malgré la montée, en allant écraser Zig Inter (0-4). Son dauphin Coton Sport (2ème, 32 pts) a aussi dominé Real Tessito (0-2). Pépinière Sud (3ème, 27 pts) n’est pas en reste, victorieuse d’UCAS Sédhiou (0-1) pour sécuriser la dernière lace de la montée.



Poule C (18ème journée) : Après l’éclatante montée vendredi de Guelwaars de Fatick (1er, 48 pts) en dominant (3-0) Damels de Tivaouane (2ème, 34 pts+8), Toglou Diass (2ème, 34 pts+13) affronte ce lundi Keur Samba, pour prendre ses distances de Mama Guedj (4ème, 34 pts+5), vainqueur de Passy (1-2).



Poule D (18ème journée) : Le leader AF Darou Salam (1er, 36 pts) a été neutralisé (1-1) par l’ASFA (4ème, 28 pts), éjectée du podium. Builders FC (2ème, 30 pts) conserve sa place de dauphin, à la faveur de son nul (0-0) contre l’Olympique de Ngor (6ème, 26 pts). La dernière place qualificative est désormais détenue par Niayes FC (3ème, 29 pts), qui s’est imposé dimanche chez le Stade de Thiaroye (0-1).