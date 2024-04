National 2 : Haayo Agnam promu en N1, Olympique de Ngor peut assurer la montée en cas de victoire

L’équipe de Haayo Agnam a assuré sa montée en National 1. Les Matamois ont battu lundi ASCASE Louga (0-1) lors de la 16e journée du National 2.



Durant le week-end, Jolof olympique Club (B) et Guelwaars de Fatick (C) ont été les premiers qualifiés en ½ finales pour le titre de champion du National 2.



Poule A (17e et avant-dernière journée) : Pour la prochaine 18e et dernière journée, les leaders Ajamaat FC (36 pts) et Coton Sport (35 pts), déjà en N1, vont se disputer la première place qualificative pour les ½ finales du titre du National 2. Pépinière Sud (3e, 28 pts) et Santhiaba Ziguinchor (4e, 26 pts) vont se disputer la troisième et dernière place de la montée.



Poule B (16e et antépénultième journée) : après Jolof olympique Club (1er, 41 pts), Haayo Agnam (2e, 32 pts) est le second qualifié en N1, après sa victoire à Louga contre ASCASE (0-1).



Poule C (19e journée) : Guelwaars de Fatick (1er, 51 pts), qui a assuré sa montée et sa qualification en ½ finales du titre, les deux dernières places de la montée lors des trois journées restantes se joueront entre Toglou Diass (2e, 40 pts), Damels de Tivaouane (3e, 37 pts) et Mama Guedj de Joal (4e, 35 pts).



Poule D (19e journée) : Les trois premiers contraints au nul, il y a un statu quo provisoire en tête AF Darou Salam (1er, 37 pts), Builders FC (2e, 31 pts) et Niayes FC (3e, 30 pts). Ce mardi, un nouveau dauphin sera le vainqueur du match ASFA (4e, 28 pts+11) / Malika AF (5e, 28 pts+6).



En embuscade, Olympique de Ngor (6e, 27 pts) pourrait prendre la troisième place de la montée en cas de victoire contre la lanterne rouge Rancing de Dakar.





Avec Stades