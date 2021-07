Nations Unies : Aminata Touré choisie dans le comité des Experts Indépendants sur l’Administration Publique-CEPA

L’ancien Premier ministre et ancienne Présidente du CESE, Aminata Touré, a été choisie parmi les 24 experts sélectionnés à travers le monde pour donner des avis aux États membres des Nations Unies sur les grandes questions de Gouvernance et d’Administration publique pour la période 2021-2025. Cela sur proposition du Secrétaire Général des Nations Unies.



Le Conseil Économique et Social des Nations Unies a entériné jeudi le choix, indique Dakaractu. Le Comité des Experts Indépendants sur l’Administration Publique-CEPA se réunit périodiquement à New York pour une période de 4 ans.



Aminata Touré s’est réjouie de la reconnaissance de l’expertise sénégalaise et précise qu’elle reste bien ancrée au Sénégal où elle continuera ses activités politiques et professionnelles indépendantes.